День Победы в Хабаровском крае пройдёт при благоприятной погоде

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 9 мая опасных метеорологических явлений на территории Хабаровского края не ожидается, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В Хабаровске прогнозируется ясная погода без осадков. Ночная температура — от +3 градусов до +5 градусов, дневная — от +19 градусов до +21 градуса. Скорость северо западного ветра составит 6−11 м/с.
На юге края существенных осадков также не ожидается. Ночью столбик термометра покажет от −1 градуса до +4 градусов, днём — от +16 градусов до +21 градуса. Преобладает западный ветер, 7−12 м/с.
В центральной части региона (Советско Гаванский, Ванинский МО, Амурский МР) преимущественно без осадков, но днём местами возможен небольшой дождь. Температурный режим: ночью от −3 градусов до +2 градусов, днём от +12 градусов до +22 градусов. Скорость западного ветра — 4−12 м/с.
На севере края местами пройдут небольшие осадки (дождь и мокрый снег), за исключением Аяно Майского МР, где днём существенных осадков не ожидается. Температура ночью — от −5 градусов до +5 градусов, днём — от +2 градусов до +16 градусов. Ветер разных направлений, скоростью 5−12 м/с.
