В храмах РПЦ 9 Мая пройдут молитвы и благодарственные службы

В храмах Русской православной церкви 9 мая состоятся богослужения, посвящённые памяти погибших воинов и благодарению за победу в Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости сообщил благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.
По его словам, мероприятия проводятся по благословению патриарха Кирилла. В рамках Божественной литургии в храмах прозвучат особые заупокойные прошения о вождях и воинах, участвовавших в войне.
После завершения литургии запланирован благодарственный молебен за победу в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Затем в храмах совершат заупокойную литию по погибшим защитникам Отечества.
На официальном сайте РПЦ также напоминается, что ежегодное поминовение воинов, отдавших жизнь «за веру, Отечество и народ», утверждено решением Архиерейского собора. В этот день церковь вспоминает как погибших на фронте, так и мирных жителей, ставших жертвами войны.
Ранее священник храма новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех отмечал, что в День Победы прихожане также молятся о погибших в других вооружённых конфликтах и о действующих военнослужащих.
В ряде епархий к памятной дате организуются крестные ходы, панихиды у воинских мемориалов и церковные акции памяти, посвящённые участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Читайте также: Косачев назвал «кривлянием» указ Зеленского о параде в Москве.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!