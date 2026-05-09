Временные автобусные остановки ожидают участников «Бессмертного полка»

Транспорт будут подавать в центре города по нескольким направлениям.

В Хабаровске после завершения шествия «Бессмертного полка» для участников и зрителей организуют временные посадочные площадки общественного транспорта, — сообщают организаторы шествия.

Решение принято для того, чтобы после многотысячной колонны люди могли разъехаться из центра города без длительного ожидания и лишних пеших переходов.

Основные точки посадки будут работать в районе улиц Ленина и Калинина. От остановки «Гостиница “Амур”» автобусы маршрутов № 8, 10 и 23 будут отправляться в сторону от набережной. В обратном направлении — к Амуру — отсюда же можно будет уехать на маршрутах № 1 Л и 29К.

От остановки «Гидрометцентр» будут работать маршруты № 1С, 33 и 56. Ещё одна временная площадка появится у остановки «Детский мир» на улице Калинина — оттуда предусмотрены отправления автобусов № 34, 71 и 73.

В мэрии уточняют, что движение общественного транспорта будут восстанавливать по мере снятия ограничений после прохождения колонны. Актуальную информацию о маршрутах можно получить у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.