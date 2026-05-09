Трамп допустил возможность продления перемирия в конфликте на Украине

Дональд Трамп ранее объявил о трехдневном перемирии между Москвой и Киевом, которое продлится с 9 по 11 мая включительно. Он сообщил, что это его предложение, и поблагодарил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили. Позже Россия и Украина подтвердили согласие на трехдневное прекращение огня. По словам американского лидера, режим перемирия включит в себя временную остановку боевых действий и обмен пленными в формате «1000 на 1000».