Трамп допустил возможность продления перемирия в конфликте на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия в украинском конфликте.

— Это возможно, было бы неплохо, — заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Дональд Трамп ранее объявил о трехдневном перемирии между Москвой и Киевом, которое продлится с 9 по 11 мая включительно. Он сообщил, что это его предложение, и поблагодарил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили. Позже Россия и Украина подтвердили согласие на трехдневное прекращение огня. По словам американского лидера, режим перемирия включит в себя временную остановку боевых действий и обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Вечером того же дня Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет придерживаться режима прекращения огня, если РФ так же будет его придерживаться.

Ночью 8 мая начало действовать двухдневное перемирие, о котором ранее объявило Минобороны России. Представители ведомства потребовали от Украины присоединиться к режиму прекращения огня, угрожая в противном случае нанести удар по Киеву. ВСУ это требование проигнорировали.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше