Большинство украинцев не желает видеть главу киевского режима Владимира Зеленского на посту президента страны после завершения конфликта с Москвой. Его кандидатуру поддерживает лишь 28 процентов жителей. Об этом гласят данные опроса Киевского международного института социологии, приводит издание «Страна».
Часть респондентов — 16 процентов — считает, что Зеленский мог бы остаться у власти, но уже в другой роли. Опрошенные видят его на посту депутата или председателя политической партии.
Однако 30 процентов респондентов выступают за полный уход киевского главаря из политики. Еще 15 процентов опрошенных желают Зеленскому судебное преследование. Большая часть сторонников такого наказания — жители Киева.
Рейтинги упали также у президента США Дональда Трампа. Его политику поддерживает только 34 процента респондентов. Прошлые результаты Дональда Трампа были на 2% выше текущих. Снижение рейтинга обосновывают недовольством граждан ситуацией вокруг Ирана.