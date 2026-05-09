Празднование дня Победы начинается в Хабаровске

В Хабаровске с самого утра начинается празднование Дня Победы. Центр города уже перекрыт, у площади Ленина готовятся к военному параду, а участники «Бессмертного полка» постепенно собираются у входа в парк «Динамо», — сообщает hab.aif.ru.
Основные события дня начнутся в центре города. В 10:00 на площади Ленина стартует военный парад.
После его завершения хабаровчане пройдут колонной «Бессмертного полка» по улицам Муравьёва-Амурского и Тургенева до площади Славы.
В этом году организаторы заранее предупредили о повышенных мерах безопасности. На входах установлены рамки металлодетекторов, а интернет в центре города может работать нестабильно.
При этом сам праздник решили сделать более «живым» по атмосфере.
Во время шествия «Бессмертного полка» через громкоговорители будут звучать песни военных лет, которые участники смогут петь вместе прямо в колонне.
Праздничные мероприятия продолжатся в течение всего дня. Вечером на площади «Город воинской славы» пройдёт «Дальневосточный вальс Победы», а завершится 9 Мая традиционным салютом над Амуром в 22:00.