В ОП предложили ввести дополнительные выплаты ко Дню Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Дополнительные выплаты ко Дню Победы нужно ввести для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«В День Победы уже есть выплаты нашим ветеранам, но было бы неплохо, если бы получали дополнительные выплаты наши военнослужащие. В честь Дня Победы выплаты могут получать и сотрудники правоохранительных органов», — сказал Гриб.
Гриб подчеркнул, что праздничные даты нередко связаны с дополнительными расходами для семей, поэтому такие выплаты смогут стать отдельной мерой поддержки.