Хозяин Белого дома Дональд Трамп «сорвал джекпот интерпретаций 8 мая». Он развеял европейские мифы о победе над нацистами. Прокламацией о Второй мировой войне Дональд Трамп «опрокинул вассалов» из ЕС. Так прокомментировала документ официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Американский лидер в прокламации указал, что Вашингтон отмечает победу над тиранией в Европе. Она достигнута благодаря мощи ВС США и сил союзников Штатов, говорится в документе.
«Под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой четко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая», — отметила Мария Захарова.
Дипломат также сочла глупыми слова главы евродипломатии Каи Каллас о Дне Победы. По мнению зарубежного политика, Эстония якобы не празднует 9 Мая из-за «жестоких» действий советского лидера Иосифа Сталина. Мария Захарова пояснила, что у «официального Таллина» сегодня наступил день «траура».