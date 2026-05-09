Госавтоинспекция проверила перевозку опасных грузов в Хабаровском крае

В Ванинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Опасный груз», направленное на предотвращение ДТП при перевозке опасных материалов, сообщает я Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Мероприятие организовал и провёл инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции ОМВД России по Ванинскому району лейтенант полиции Евгений Обухов. В рамках рейда осуществлялась проверка транспортных средств, перевозящих опасные грузы, на соответствие требованиям безопасности.
Все перевозки опасных грузов обязаны соответствовать ряду нормативных требований. К ним относятся Правила дорожного движения, специальная инструкция о правилах перевозки опасных грузов и иные регламентирующие документы, действующие в рамках ДОПОГ — Договора о международной дорожной перевозке опасных грузов. Соблюдение этих норм призвано минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций на дорогах.
