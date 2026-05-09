Трамп рассказал, куда могут направить военных США из Германии

Власти США намерены отозвать часть своих солдат из Германии. По словам американского лидера Дональда Трампа, войска могут быть перенаправлены в Польшу. Он допустил такой вариант на фоне разногласий с руководством ФРГ. Дональд Трамп прокомментировал обстановку вокруг Германии журналистам.
Президент США не стал раскрывать планы Пентагона на американских солдат в ФРГ. Известно, что Вашингтон планирует перебросить из Германии не менее 5000 своих бойцов.
«Я мог бы», — ответил Дональд Трамп на вопрос о переброске военных США из ФРГ в Польшу.
По версии The New York Times, Вашингтон уже вышел из НАТО. При этом официальных заявлений страна не делала. Поводом для таких выводов стал вывод 5 тысяч военных из Германии. Кроме того, газета обратила внимание на угрозы США отозвать войска из Италии и Испании.