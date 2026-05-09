Трамп рассказал, куда могут направить военных США из Германии

По версии The New York Times, Вашингтон уже вышел из НАТО. При этом официальных заявлений страна не делала. Поводом для таких выводов стал вывод 5 тысяч военных из Германии. Кроме того, газета обратила внимание на угрозы США отозвать войска из Италии и Испании.