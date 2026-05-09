Житель Польши поставил рекорд по сдаче пустых бутылок

В настоящее время в Польше за пластиковые бутылки объемом до трех литров и металлические банки до одного литра действует залоговая система. К стоимости напитка автоматически добавляют 50 грошей (около 0,14 доллара), которые можно вернуть после сдачи тары. Для этого не нужен чек, однако бутылка или банка не должны быть смяты.