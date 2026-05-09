Эксперт Минпросвещения объяснила, кто должен научить детей любви к Родине

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Рассказывать детям дошкольного возраста об истории своей Родины должны прежде всего родители, бабушки, дедушки, а также воспитатели детских садов. История страны начинается с истории семьи, сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, директор ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка», доктор педагогических наук, профессор Елена Приступа.
«Еще в XIX веке великий педагог Песталоцци любовь матери ставил на одну ступеньку с любовью к Родине. Кто же расскажет малышу про историю своей страны? Безусловно, мама и папа, бабушка и дедушка, воспитатели. В каждом доме есть предметы памяти от предков: фотографии, ордена, награды. История страны начинается с малого — с истории семьи», — сказала Приступа.
Она подчеркнула важность наглядности: показывать иллюстрации, посещать исторические места, использовать игры-драматизации, читать сказки народов России.