Эстонец заявил, что почти ежедневно ездит в Россию за продуктами

Житель эстонской Нарвы по имени Сергей сообщил РИА Новости, что практически каждый день пересекает российско-эстонскую границу, чтобы покупать продукты в Ивангороде.

По словам мужчины, он приехал в Россию в том числе для посещения концерта «Берега Победы», который проходит у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарвы. Организаторы заявили, что мероприятие можно будет увидеть и услышать как с российской, так и с эстонской стороны.

Сергей рассказал, что регулярно приезжает в Ивангород за продуктами, которые считает качественными. Также он отметил особую атмосферу города после пересечения границы.

Накануне на пограничном переходе между Нарвой и Ивангородом образовались многочасовые очереди. Поток людей увеличился на фоне праздничных мероприятий и традиционно высокого числа пересечений границы жителями приграничных районов.

Ситуация на переходе между двумя городами регулярно становится напряжённой в периоды выходных и памятных дат, поскольку многие жители приграничья продолжают поддерживать бытовые и семейные связи по обе стороны границы.

Жители Нарвы и Ивангорода нередко используют пограничный переход для краткосрочных поездок, включая покупки, посещение родственников и участие в культурных мероприятиях, несмотря на действующие ограничения и усиленный контроль на границе.

