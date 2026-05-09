Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Чукотке прошел первый в мире "Бессмертный полк" по бездорожью

На Чукотке прошел первый "Бессмертный полк" на вездеходах по бездорожью.

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Первый в мире «Бессмертный полк» по бездорожью на вездеходах прошел на Чукотке, его участники провезли портреты героев Великой Отечественной войны, сообщает региональное правительство.

«На Чукотке в преддверии Дня Победы водители арктической техники впервые провели “Бессмертный полк” по бездорожью. Мощные машины пересекли заснеженные просторы с портретами героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Колонна внедорожников прошла по арктической тундре в окрестностях Анадыря.

Отмечается, что в годы войны жители Чукотки самоотверженно работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств на точки сбора.

«Сегодня мы используем современные вездеходы, чтобы доставлять все необходимое в труднодоступные населенные пункты. У многих наших водителей родные сражались за Родину. Мы решили почтить память всех героев и теперь планируем проводить такой заезд ежегодно, чтобы вовлекать молодежь и сохранять историю», — рассказывают организаторы мероприятия.

Один из участников, водитель Владислав Сизоков, отметил, что его отец с самого первого дня прошел всю войну пулеметчиком. Вернулся домой в 1945 году после ранения. У него два ордена Славы, медали за отвагу, за оборону Сталинграда и Ленинграда.

В следующем году организаторы ожидают, что к арктическому «Бессмертному полку» присоединится еще больше водителей арктической техники.