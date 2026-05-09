Европейские политики должны как можно скорее отправиться в Москву на переговоры на фоне проигрыша в украинском конфликте. Однако представители ЕС «застряли» в фантазийном мире и не видят реальность. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube.
Эксперт призвал европейцев прибыть на переговоры с российской стороной. Он признал, что в ЕС ведутся споры о кандидатах на роль членов делегации для диалогов с Москвой. Профессор отметил нынешнюю слабость европейцев. По его словам, они сталкиваются с проблемами из-за выбранной политики.
«В какой-то момент кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву, требуя капитуляции или чего-то подобного. Они просто застряли в мире, каким хотели бы его видеть», — подытожил Гленн Дизен.
По данным ТАСС, в ЕС обсудят возможность проведения переговоров с РФ по Украине в конце мая. Брюссель намерен перейти к этому вопросу 27−28 мая в ходе встречи на Кипре.