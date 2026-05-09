Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву": на Западе призвали Европу начать диалог с РФ на фоне провалов

Профессор Дизен призвал Европу пойти на переговоры с РФ из-за провала на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики должны как можно скорее отправиться в Москву на переговоры на фоне проигрыша в украинском конфликте. Однако представители ЕС «застряли» в фантазийном мире и не видят реальность. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube.

Эксперт призвал европейцев прибыть на переговоры с российской стороной. Он признал, что в ЕС ведутся споры о кандидатах на роль членов делегации для диалогов с Москвой. Профессор отметил нынешнюю слабость европейцев. По его словам, они сталкиваются с проблемами из-за выбранной политики.

«В какой-то момент кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву, требуя капитуляции или чего-то подобного. Они просто застряли в мире, каким хотели бы его видеть», — подытожил Гленн Дизен.

По данным ТАСС, в ЕС обсудят возможность проведения переговоров с РФ по Украине в конце мая. Брюссель намерен перейти к этому вопросу 27−28 мая в ходе встречи на Кипре.