Politico: Отношения Украины с ЕС находятся на самом низком уровне с начала СВО

Отношения Украины с Европейским союзом находятся на самом низком уровне с начала спецоперации. Об этом в пятницу, 8 мая, написало издание Politico, ссылаясь на источники.
— Отношения между Украиной и ЕС напряженные на данный момент и, возможно, на самом низком уровне за все время конфликта, — сообщил бывший высокопоставленный украинский чиновник.
Отмечается, что проблемы в двустороннем диалоге создает и украинский президент Владимир Зеленский.
— Он стал чаще читать нотации европейским лидерам. В этом году он изменил тон в общении с союзниками, который стал более резким и надменным, — сказано в статье.
По словам неназванного эксперта по внешней политике, который ранее консультировал власти в Киеве, Зеленский убежден в том, что «Европа должна Украине».
С такой риторикой глава Украины рискует оттолкнуть партнеров, от которых зависит финансирование Киева, поставки оружия и дипломатическая поддержка, говорится в публикации.
— Что касается американцев, Зеленский готов умыть руки и близок к тому, чтобы сказать: «С администрацией президента США Дональда Трампа покончено», — приводятся слова экс-советника украинского лидера.
7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз готовится к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросам конфликта на Украине.