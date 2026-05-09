Писатель Тарковский сказал, в чем правда глубинки

— Как многие люди, достаточно пережившие, он не рассказывал о войне. Но в своих фронтовых письмах моей бабушке многое сказал. «Я твёрдо уверен, что мы победим, и иначе не может быть… Не думай, что я думаю о смерти, наоборот, я думаю о жизни и о том, как будет хорошо всем — и мне тоже, после того как немцы будут побеждены, и какая жизнь — без конца и без края, какое приволье будет после победы. Фашизм — это мерзость и человеческая боль, телесная и душевная, и здесь — на фронте, и там — в тылу, делается всё, чтобы победить. Моя судьба — в войне, и я должен был бы выжить, чтобы увидеть, как земля выглядит, когда мир…» — писал дед.