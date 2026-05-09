«СКА-Хабаровск» в Воронеже сыграл вничью с «Факелом»

В 33-м туре Российской футбольной Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл на выезде в Воронеже с лидером сезона 2025/26 годов «Факелом». Соперники в этом матче разошлись миром: записать на свой счёт забитый гол не удалось никому, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Планы были самые смелые, но духота где-то нам помешала, такая погода, — сказал на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов. — «Факел» очень медленный сегодня был, они с нами не справлялись. Может, я что-то забываю, но ни одного момента у хозяев сегодня не было. У нас был выход один в один.
Действительно, в начале второго тайма пас на нападающего хабаровчан Степана Глотова вывел дальневосточного форварда на дуэль с голкипером «Факела», вот только до выстрела дело не дошло. Воронежский клуб после этого матча завоевал прямую путёвку в Премьер-лигу, красно-синие делят с ульяновской «Волгой» 13 и 14-ю строчки.
«СКА-Хабаровск» возвращается домой. 16 мая нас ждёт финальная игра сезона против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Встреча начнётся в 17:00.