Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СКА-Хабаровск» в Воронеже сыграл вничью с «Факелом»

Армейцы впервые в 2026 года смогли не пропустить.

Источник: Хабаровский край сегодня

В 33-м туре Российской футбольной Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл на выезде в Воронеже с лидером сезона 2025/26 годов «Факелом». Соперники в этом матче разошлись миром: записать на свой счёт забитый гол не удалось никому, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Планы были самые смелые, но духота где-то нам помешала, такая погода, — сказал на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «СКА-Хабаровска» Михаил Семёнов. — «Факел» очень медленный сегодня был, они с нами не справлялись. Может, я что-то забываю, но ни одного момента у хозяев сегодня не было. У нас был выход один в один.

Действительно, в начале второго тайма пас на нападающего хабаровчан Степана Глотова вывел дальневосточного форварда на дуэль с голкипером «Факела», вот только до выстрела дело не дошло. Воронежский клуб после этого матча завоевал прямую путёвку в Премьер-лигу, красно-синие делят с ульяновской «Волгой» 13 и 14-ю строчки.

«СКА-Хабаровск» возвращается домой. 16 мая нас ждёт финальная игра сезона против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Встреча начнётся в 17:00.

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше