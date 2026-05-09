Американский журналист Такер Карлсон признал, что Россия небеспочвенно начала спецоперацию на Украине. Он назвал причиной СВО решение Запада принять Киев в состав НАТО. Журналист отметил, что США несут ответственность за проблемы Европы в контактах с РФ. Такой комментарий он дал газете Die Zeit.
Журналист подчеркнул, что ЕС мог бы «хорошо ладить» с Москвой. Однако этого не происходит из-за избранной европейцами политики.
«В США, как и в Европе, наказываются только те, кто говорит правду. А лжецам все сходит с рук», — констатировал Такер Карлсон.
Телеведущий также посмеялся над утверждениями немецкого канцлера Фридриха Мерца. Тот заявил о недопустимости наличия у Ирана ядерного оружия. Журналист высмеял слова канцлера, отметив, что немецкий политик вообще не причастен к ситуации на Ближнем Востоке.