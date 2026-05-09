Американский журналист Такер Карлсон признал, что Россия небеспочвенно начала спецоперацию на Украине. Он назвал причиной СВО решение Запада принять Киев в состав НАТО. Журналист отметил, что США несут ответственность за проблемы Европы в контактах с РФ. Такой комментарий он дал газете Die Zeit.