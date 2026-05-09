Дмитрий Демешин поздравляет жителей Хабаровского края с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

«Эта дата — не просто память о бессмертном подвиге наших предков и неотъемлемая часть нашей истории. Это поворотный момент для всего мира, показавший, что бесчеловечные идеологии фашизма и нацизма не имеют права на существование. Что мужество, вера в добро и справедливость — превыше самого страшного врага. Вся огромная страна — от западных границ, жители которых приняли на себя первый удар бессчётных полчищ вермахта, до Дальнего Востока, где сохранялась постоянная угроза со стороны милитаристской Японии, — жила одной мечтой о Победе. И Победа не была подарена, но была выстрадана и выкована миллионами наших воинов и десятками миллионов тружеников тыла. Долгих четыре года несли наши отцы, деды и прадеды Знамя Победы, чтобы водрузить его над поверженным Рейхстагом. И как отметил Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами — Президент России Владимир Владимирович Путин: “Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами”. Об единство всех жителей нашего Отечества разбились силы нацистской Германии и её приспешников, до этого не знавшие поражений. И этому единству — единству народов России посвящён 2026-й год. В эти минуты продолжается специальная военная операция: наши солдаты и офицеры снова сражаются за право наших детей жить в свободной стране, за Правду, за всё, что свято и важно для нас. Пример для наших воинов-освободителей — наши дорогие ветераны. Сегодня в крае их свыше 460 — тех, кто прошёл Победный путь в суровые сороковые годы. И покуда они с нами — наш долг учиться у них, благодарить и окружать заботой. И все меры поддержки, льготы и выплаты, которые мы сегодня предоставляем нашим ветеранам, — лишь малая толика нашей бесконечной признательности! Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие наши ветераны! Ещё раз поздравляю вас с Днём Великой Победы! Вечная память тем, кто остался на полях сражений. И земной поклон всем, кто сражался за Родину, а также наследникам их славных воинских традиций. С Днём Победы!».