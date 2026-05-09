В Хабаровске судьи отметили 81 ю годовщину Победы

В рамках памятных мероприятий судьи Бочарникова И. А. и Пантелеев К. Ю. лично поздравили Кузьменко Маргариту Алексеевну, жительницу блокадного Ленинграда, проживающую в районе. Стороны обменялись поздравлениями: судьи пожелали Маргарите Алексеевне здоровья и благополучия, а она ответила пожеланиями мира, семейного благополучия и бережного отношения к близким.