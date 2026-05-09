В Хабаровске судьи отметили 81 ю годовщину Победы

Мировые судьи судебных участков г. Хабаровска организовали серию мероприятий к 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Комсомольская правда

Мировые судьи судебных участков №№ 1−7 судебного района «Железнодорожный район г. Хабаровска» организовали серию мероприятий к 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В рамках памятных мероприятий судьи Бочарникова И. А. и Пантелеев К. Ю. лично поздравили Кузьменко Маргариту Алексеевну, жительницу блокадного Ленинграда, проживающую в районе. Стороны обменялись поздравлениями: судьи пожелали Маргарите Алексеевне здоровья и благополучия, а она ответила пожеланиями мира, семейного благополучия и бережного отношения к близким.

Дополнительно в здании судебных участков организована тематическая экспозиция. На выставке размещены фотографии родственников сотрудников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и детские рисунки «Победа глазами детей». Работы выполнены детьми мировых судей и работников аппарата суда.

