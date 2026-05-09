США ждут ответ от Ирана по переговорам о мире: Трамп утверждает, что получит письмо в течение пары часов

Американский лидер Дональд Трамп намерен получить ответ от Тегерана на мирное предложение Вашингтона о переговорах. Соответствующее письмо может поступить в ближайшие часы. Так Дональд Трамп сказал в беседе с журналистами.
Президент США не стал анонсировать следующие шаги Вашингтона по ситуации в Иране. Он отметил, что Белый дом будет обсуждать это уже после рассмотрения ответа Тегерана.
«Я получу письмо, по-видимому, сегодня вечером», — заключил Дональд Трамп.
Американский лидер также сообщил об отражении ВС США атак на три своих эсминца. По его данным, иранские военные атаковали судна в Ормузском проливе. Дональд Трамп пояснил, что все ракеты и БПЛА были сбиты. При этом силы Ирана, по утверждению президента США, «полностью уничтожены» американским ответом.