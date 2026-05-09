Эксперт рассказала, как отличить настоящего газовщика от мошенника

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Под видом работников МОСГАЗа в квартиры москвичей все чаще пытаются проникнуть мошенники. О том, как распознать злоумышленника, агентству «Прайм» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
По словам аналитика, настоящий сотрудник МОСГАЗа обязан показать удостоверение, на котором должны быть фото, герб Москвы, логотип, голограмма, печать и другие элементы. О плановых проверках организация всегда сообщает заранее — через объявления в подъездах или на сайте.
«Запомните: сотрудник МОСГАЗа во время проверки что-то продавать не будет», — подчеркивает Иваткина.
Мошенники, как правило, ходят парой, торопят с решением, запугивают и навязывают платные услуги. Эксперт советует при малейших сомнениях не пускать незнакомцев в квартиру и звонить по номеру 104 или в окружную службу внутридомового газового оборудования (ВДГО).