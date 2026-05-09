Россияне в любой момент могут потерять доступ к ChatGPT и другим ИИ-сервисам: что известно о блокировке пользователей

Граждане России сталкиваются с блокировкой аккаунтов на некоторых ИИ-сервисах. Компании-разработчики нейросетей Claude, ChatGPT и Gemini продолжат ограничивать доступ к своим ресурсам жителям из РФ. Так уведомил директор по экспериментальным продуктам MWS AI Сергей Пономаренко в диалоге с РИА Новости.
Эксперт призвал россиян быть готовыми к возможной потере доступа к американским ИИ-ресурсам. В том числе, системы безопасности анализируют поведение пользователей и «переезды» аккаунтов из страны в страну. Например, подозрения вызывает использование VPN или прокси.
«Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google активно применяют инструменты выявления пользователей из неподдерживаемого региона и будут дальше совершенствовать их», — прокомментировал Сергей Пономаренко.
