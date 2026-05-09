Россияне в любой момент могут потерять доступ к ChatGPT и другим ИИ-сервисам: что известно о блокировке пользователей

Граждане России сталкиваются с блокировкой аккаунтов на некоторых ИИ-сервисах. Компании-разработчики нейросетей Claude, ChatGPT и Gemini продолжат ограничивать доступ к своим ресурсам жителям из РФ. Так уведомил директор по экспериментальным продуктам MWS AI Сергей Пономаренко в диалоге с РИА Новости.