Юрист Хаминский напомнил о новых правилах налога на проценты по вкладам

До 1 декабря текущего года вкладчикам необходимо будет уплатить налог с процентов по банковским депозитам за прошлый год. О том, как изменился порядок расчета, рассказал юрист Александр Хаминский.
С 2025 года процентный доход по вкладам облагается НДФЛ по ставке 13 процентов (при доходе до 2,4 миллиона рублей) или 15 процентов (свыше данной суммы). Налоговые вычеты к такому доходу больше не применяются.
— ФНС рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и пришлет уведомление, — цитирует специалиста агентство «Прайм».
Необлагаемая сумма за 2025 год составляет 210 тысяч рублей. Если суммарные проценты за год не превысили эту сумму, то налог платить не надо. Если превысили, то налог взимается только с превышения.
