Волгоград встречает День Победы уникальным аудиовизуальным проектом

В этом году «Свет Великой Победы» получил новое звучание: ключевым элементом постановки стала музыка народной артистки СССР Александры Николаевны Пахмутовой.

22

Волгоградцы и гости города могут стать свидетелями уникального зрелища, посвященного 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году проект «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане обрел особое звучание.

Все ключевые эпизоды видеоинсталляции, посвященной величию России, мужеству защитников Сталинграда и Великой Победе, сопровождают мелодии Александры Николаевны Пахмутовой, ставшие частью культурного наследия страны.

Сама Александра Пахмутова посетила родной город и лично аккомпанировала на рояле.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.