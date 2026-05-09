В Хабаровске начался Парад Победы

В Хабаровске утром 9 мая начался Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает hab.aif.ru.
С самого утра центр города перекрыт, а у площади Ленина ещё до начала парада начали собираться хабаровчане с цветами, флагами и портретами фронтовиков. На трибунах — ветераны, труженики тыла, участники специальной военной операции и жители города.
Перед началом военного парада прошёл праздничный молебен. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий благословил начало торжеств, участников парада и жителей города.
Парад открылся под бой курантов. Под песню «Священная война» на площадь вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы.
Парад принимает исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. Командует прохождением войск генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
После приветствия военнослужащих к участникам праздника обратился губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Величием духа многонациональной страны, консолидацией всех сил и средств, ратным и трудовым подвигом была завоевана Великая Победа. Только единству нашего народа весь мир обязан победой. Слава народу-победителю, народу-труженику. Эти славные традиции верны по сей день. На фундаменте героического прошлого мы строим наше будущее. Как и 80 лет назад, наши предприятия работают под девизом “Все для фронта, все для победы”. Мы всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, её величия и процветания», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в поздравлении жителей края с Днём Победы.
По площади Ленина уже проходят первые парадные расчёты. Традиционно колонну открыла рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища. Следом маршируют военнослужащие Восточного военного округа, сотрудники силовых ведомств, курсанты, кадеты, юнармейцы и участники специальной военной операции.
В этом году парад проходит без военной техники — основной акцент сделали на пеших колоннах и участниках боевых подразделений.
На площади сохраняются усиленные меры безопасности. Часть жителей следит за трансляцией онлайн — организаторы заранее предупреждали о возможных перебоях мобильного интернета в центре города.
После завершения парада в центре Хабаровска начнётся шествие «Бессмертного полка». Колонна пройдёт по улицам Муравьёва-Амурского и Тургенева до площади Славы.