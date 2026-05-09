С начала года увеличилось число приехавших в Россию украинцев

Всего в первом квартале в РФ въехали более 5 640 граждан Украины.

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Свыше 5 640 граждан Украины приехали в Россию в первом квартале, что на 214 больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего в Россию, согласно материалам, с января по март въехал 5 641 гражданин Украины, почти 5 400 из них указали частную цель визита. Еще 168 украинцев приехали с деловой целью, 35 — в поисках работы, 20 — как туристы, 17 — с целью учебы. Шестеро приехали в Россию транзитом. Кроме того, два украинца пересекли российско-украинскую границу в качестве обслуживающего персонала транспорта. Все они благополучно прошли проверочные мероприятия. Подавляющее большинство, свыше 5 500 граждан Украины, пользовались авиасообщением. 45 человек прибыли на автомобиле, двое пресекли российско-украинскую границу пешком, трое воспользовались железной дорогой.

Если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года, то число въезжающих украинцев увеличилось на 214. Так, за три месяца 2025 года в РФ въехало 5 427 граждан Украины. При этом частная цель визита тогда также была основной (ее указали 5 129 человек).

С 16 октября 2023 года граждане Украины могут въезжать в Российскую Федерацию с территорий третьих государств только через московский аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, где они проходят тщательную проверку, в том числе опросы и обследование их электронных устройств.