Эксперт Подольская: работодатель обязан продлить командировку при задержке рейса

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Работодатель должен продлить проживание в отеле и выплатить командировочные, если сотрудник не смог вылететь из-за задержки или отмены рейса. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Работодатель обязан не только продлить проживание в отеле и выплатить суточные (командировочные) за все дни задержки, но и в случае, если дни задержки в пути пришлись на выходные или праздничные дни, оплата за эти дни должна производиться в двойном размере, исходя из среднего заработка работника», — сказала Подольская.
Она также добавила, что работодатель обязан возместить альтернативные транспортные расходы, например, билет на поезд или автобус, если работник выбирает другой вид транспорта для скорейшего возращения.
Подольская отметила, что работник должен получить в аэропорту справку об отмене или задержке рейса с указанием причины. Этот документ легитимизирует продление командировки, в том числе при проверках финансовых документов налоговой инспекцией.