Танкер с россиянами останется задержанным в Швеции

Танкер Sea Owl I, на борту которого находятся десять граждан России, продолжит оставаться в шведском порту до устранения технических нарушений, выявленных местными контролирующими органами. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил посол России в Швеция Сергей Беляев.
Судно было задержано береговой охраной Швеции ещё 12 марта. Танкер шёл под флагом Коморских островов. Основанием для задержания стали подозрения в использовании недостоверных регистрационных документов и ложного флага.
По словам главы российской дипмиссии, шведское транспортное управление выдвинуло ряд технических замечаний к состоянию судна. До их полного устранения выход танкера из порта остаётся невозможным.
В составе экипажа находятся десять россиян, включая капитана судна. Как отметил Беляев, все моряки продолжают находиться на борту и ожидают завершения проверок и решения шведских властей.
Ранее сообщалось, что окружной суд Мальме оставил под стражей капитана Sea Owl I — гражданина России, которого подозревают в использовании поддельных документов. Параллельно шведская прокуратура занималась делом капитана другого судна — танкера Jin Hui, являющегося гражданином Китая.
Ситуация вокруг Sea Owl I развивается на фоне усиленного контроля за судоходством и регистрацией морских судов в европейских водах, где особое внимание уделяется проверке документов, технического состояния кораблей и соблюдения международных морских требований.
