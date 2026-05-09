Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкер с россиянами останется задержанным в Швеции

Танкер Sea Owl I, на борту которого находятся десять граждан России, продолжит оставаться в шведском порту до устранения технических нарушений, выявленных местными контролирующими органами.

Танкер Sea Owl I, на борту которого находятся десять граждан России, продолжит оставаться в шведском порту до устранения технических нарушений, выявленных местными контролирующими органами. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил посол России в Швеция Сергей Беляев.

Судно было задержано береговой охраной Швеции ещё 12 марта. Танкер шёл под флагом Коморских островов. Основанием для задержания стали подозрения в использовании недостоверных регистрационных документов и ложного флага.

По словам главы российской дипмиссии, шведское транспортное управление выдвинуло ряд технических замечаний к состоянию судна. До их полного устранения выход танкера из порта остаётся невозможным.

В составе экипажа находятся десять россиян, включая капитана судна. Как отметил Беляев, все моряки продолжают находиться на борту и ожидают завершения проверок и решения шведских властей.

Ранее сообщалось, что окружной суд Мальме оставил под стражей капитана Sea Owl I — гражданина России, которого подозревают в использовании поддельных документов. Параллельно шведская прокуратура занималась делом капитана другого судна — танкера Jin Hui, являющегося гражданином Китая.

Ситуация вокруг Sea Owl I развивается на фоне усиленного контроля за судоходством и регистрацией морских судов в европейских водах, где особое внимание уделяется проверке документов, технического состояния кораблей и соблюдения международных морских требований.

Ранее мы писали: Шведскими властями запрещена эксплуатация задержанного танкера Sea Owl I.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.