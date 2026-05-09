Танкер с россиянами останется задержанным в Швеции

Танкер Sea Owl I, на борту которого находятся десять граждан России, продолжит оставаться в шведском порту до устранения технических нарушений, выявленных местными контролирующими органами. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил посол России в Швеция Сергей Беляев.