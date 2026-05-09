Жителей прибалтийских стран пытаются «ментально перепрошить» и лишить исторической памяти. Граждане уже начали осознавать это и сопротивляться такому давлению. Так заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.
Дипломат уточнила, что жители Балтии едут в Нарву, чтобы увидеть празднование Дня Победы хотя бы через границу. Люди не желают превращаться «в покорное быдло», добавила представитель МИД России.
«Они знают историю, они понимают, что с ними хотят сделать. Их хотят даже не обмануть, их хотят перепрошить. И они хотят донести своим детям, своим будущим поколениям эту правду», — оценила ситуацию Мария Захарова.
Ранее стало известно, что турфирма из Эстонии предложила тур на 9 Мая на границу с Россией в Нарве. Участников проведут по мемориалам советским воинам. Цена такого тура начинается с 80 евро с человека.