Россиянам напомнили, что изменилось в правилах уплаты налога на проценты по вкладам

Россияне, имеющие банковские депозиты, должны уплатить налог с процентов за 2025 год до 1 декабря 2026 года. Об этом напомнил юрист Александр Хаминский. При этом он указал на изменения, которые введены в порядок расчёта этого налога.
При доходе до 2,4 млн рублей с процентного дохода по вкладам нужно уплатить НДФЛ по ставке 13%, а с превышающей эту планку суммы — 15%, сказал он агентству «Прайм». Необлагаемая сумма процентов за 2025 год составляет 210 тысяч рублей.
«ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и пришлет уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются», — объяснил Хаминский.
Накануне Центробанк России объяснил рост спроса со стороны россиян на наличные деньги. Причиной, по мнению регулятора, стала адаптация к налоговым изменениям.