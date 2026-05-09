День Победы в крае ограничат мобильный интернет

В день проведения парада Победы в Хабаровском крае возможны ограничения в работе мобильного интернета, сообщает министерство цифрового развития связи Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Меры безопасности будут усилены во время праздничных мероприятий. Временные ограничения затронут всех мобильных операторов и коснутся районов массового скопления людей, а также территорий вблизи инфраструктурных объектов. Цель мер — предотвращение потенциальных угроз, включая использование беспилотных летательных аппаратов. Проводная интернет связь не затронута ограничениями.
Правительство края рекомендует жителям заранее подготовиться: снять наличные деньги, обсудить с близкими запасные способы связи и загрузить нужные файлы для офлайн использования. В случае необходимости связаться с экстренными службами можно по единому номеру 112. Аналогичные меры вводятся и в других регионах России.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru