В Хабаровске ветеранов поздравили с 81 й годовщиной Победы

Коллектив прокуратуры Кировского района г. Хабаровска в преддверии 81 й годовщины Победы поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Среди тех, кого поздравили сотрудники прокуратуры, — Захарова Татьяна Исаковна (1928 г. р.), Егорова Евдакия Филипповна (1930 г. р.) и Оленина Елена Александровна (1944 г. р.). Оленина Е. А. — ветеран ВОВ из категории «Дети войны», пенсионер прокуратуры Хабаровского края. Она начала трудовую деятельность в органах прокуратуры в 1973 году и прошла путь от прокурора отдела до начальника отдела прокуратуры края.
За добросовестную службу Елена Александровна неоднократно поощрялась на уровне Генерального прокурора РФ и прокурора Хабаровского края. В числе её наград — знак отличия «За верность закону» II степени. После выхода на пенсию в 1994 году Оленина Е. А. активно участвует в работе ветеранской организации, помогает другим ветеранам в сложных жизненных ситуациях.
Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru