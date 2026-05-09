Военные США ударили по судну в Тихом океане: одному из членов экипажа удалось выжить

Американские военные нанесли новый удар в Тихом океане. Они атаковали судно, якобы использующееся для перевозки наркотиков. В результате удара погибли два человека. Так утверждает Южное командование ВС Соединенных Штатов в соцсети Х.
По данным военных, одному из членов экипажа удалось спастись. Члены Береговой охраны активизировали поисково-спасательную систему, отмечается в материале.
«Судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — пишет Южное командование.