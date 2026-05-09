Глава Красноярска Сергей Верещагин поздравил жителей города с Днем Победы

В 2026 году краевой центр отмечает первый юбилей — пять лет с момента присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». С первого дня войны в Красноярске развернули масштабное производство продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году город принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовых территорий.