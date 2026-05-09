Посол РФ возмутился осквернением памятников воинам-освободителям в Австрии: Россия назвала такие действия недопустимыми

Посол Грозов счёл случаи осквернения памятников советским воинам в ЕС кощунством.

Источник: Комсомольская правда

В странах Европы фиксируют попытки осквернения памятников советским воинам-освободителям. Инциденты стали более заметны в преддверии Дня Победы. Москва считает случаи осквернения памятников воинам кощунством. Об этом заявил посол России в Вене Андрей Грозов, цитирует РИА Новости.

Именно в Австрии произошел последний резонансный случай с осквернением памятников советским солдатам. Призывы к соответствующим противоправным действиям звучали в ряде стран Европы на фоне Дня Победы.

«Особое возмущение вызывают случаи осквернения и демонтажа памятников воинам-освободителям, что мы расцениваем как недопустимое кощунство и неуважение к памяти павших», — сказал Андрей Грозов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также осудила вандалов, повредивших надгробия воинов в Вене. Она отметила, что подобные случаи уже не удивляют. Они неоднократно происходили в странах Европы.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
