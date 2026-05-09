Посол РФ возмутился осквернением памятников воинам-освободителям в Австрии: Россия назвала такие действия недопустимыми

В странах Европы фиксируют попытки осквернения памятников советским воинам-освободителям. Инциденты стали более заметны в преддверии Дня Победы. Москва считает случаи осквернения памятников воинам кощунством. Об этом заявил посол России в Вене Андрей Грозов, цитирует РИА Новости.
Именно в Австрии произошел последний резонансный случай с осквернением памятников советским солдатам. Призывы к соответствующим противоправным действиям звучали в ряде стран Европы на фоне Дня Победы.
«Особое возмущение вызывают случаи осквернения и демонтажа памятников воинам-освободителям, что мы расцениваем как недопустимое кощунство и неуважение к памяти павших», — сказал Андрей Грозов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также осудила вандалов, повредивших надгробия воинов в Вене. Она отметила, что подобные случаи уже не удивляют. Они неоднократно происходили в странах Европы.