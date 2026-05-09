Шарики и фотороботы: Пентагон начал выкладывать сенсационные материалы о НЛО

Уже выложены 162 файла из архивов Госдепа, ФБР, Пентагона и НАСА. Материалы датируются несколькими последними десятилетиями. Это текстовые материалы, 14 изображений и 28 видеозаписей. Среди них несколько фото, которые сделали миссии «Аполлон 12» и «Аполлон 17» прямо на поверхности Луны. На них изображены светящиеся шарики и столбики, некоторые из которых складываются в треугольники. Также обнародован рассказ астронавта Алана Бина о вылетающих из Луны «плавающих вспышках света» и фоторобот НЛО, выполненный специалистами ФБР по рассказам очевидцев.