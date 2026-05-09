Шарики и фотороботы: Пентагон начал выкладывать сенсационные материалы о НЛО

Пентагон выложил десятки документов об НЛО.

Источник: Комсомольская правда

В США опубликовали рассекреченные материалы о неопознанных летающих объектах. Фото и видео выкладывает Пентагон, причём они размещаются на официальном сайте американского министерства войны.

Уже выложены 162 файла из архивов Госдепа, ФБР, Пентагона и НАСА. Материалы датируются несколькими последними десятилетиями. Это текстовые материалы, 14 изображений и 28 видеозаписей. Среди них несколько фото, которые сделали миссии «Аполлон 12» и «Аполлон 17» прямо на поверхности Луны. На них изображены светящиеся шарики и столбики, некоторые из которых складываются в треугольники. Также обнародован рассказ астронавта Алана Бина о вылетающих из Луны «плавающих вспышках света» и фоторобот НЛО, выполненный специалистами ФБР по рассказам очевидцев.

Конгрессмен Тим Берчетт по этому поводу заявил, что представленная общественности подборка информации об НЛО — лишь верхушка айсберга, а в дальнейшем Пентагон выложит материалы, от которых «у всех снесёт крышу».

— Эти файлы, скрытые за засекреченной информацией, долгое время подпитывали обоснованные предположения — и пришло время американскому народу увидеть их своими глазами, — так прокомментировал появление файлов о неопознанных объектах министр обороны США Пит Хегсет.

Также сообщалось, что ФБР поделилось старыми делами, связанными с НЛО, начиная с 1947 года. В материалах есть предположения экспертов, как могли быть устроены «летающие тарелочки».

При этом администрация Дональда Трампа заявила, что делает ставку на «максимальную прозрачность» и больше не собирается, как «это происходило раньше», уходить от ответов или убеждать общественность, что ничего необычного не существует.

Напомним, ещё в феврале Дональд Трамп написал в соцсети, что поручил Пентагону собрать воедино и рассекретить документы, связанные с инопланетянами и НЛО. Поводом стало заявление экс-президента Барака Обамы о том, что инопланетяне существуют.

При этом Пентагон публиковал 8 подлинных видео с НЛО еще в 2023 году.

Публикация информации об НЛО происходит на фоне тревожных вестей из США. В этой стране за последние годы зафиксирована серия загадочных смертей и исчезновений специалистов, связанных с космическими и ядерными исследованиями.

