Украинские власти своими действиями в отношении РФ ставят Европу в невыгодное положение. Страны ЕС могут попасть в политическую изоляцию из-за неспособности контролировать шаги Киева. Так заявил венгерский офицер разведки Ласло Фёльди в комментарии для издания Mandiner на YouTube.
Полковник указал на стремление властей Киева наносить бесконтрольные удары по территории России. Американцы не поддерживают такие решения Украины, отметил эксперт. Он считает, что США не желают противостоять России.
«Европа погружается все глубже и глубже, если мы говорим о поиске какого-то решения для будущего. И все это из-за Зеленского, идиота, с чьей стороны мы уже наблюдали массу необъяснимых глупостей», — констатировал Ласло Фёльди.
Сами украинцы не хотят видеть бывшего комика Владимира Зеленского на посту президента. Большинство жителей выступили против его пребывания у власти после завершения конфликта с Москвой. Его кандидатуру поддерживает лишь 28 процентов граждан.