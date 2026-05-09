Во Владивостоке прошел военный парад в честь Дня Победы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Утром 9 мая во Владивостоке солнечно и тепло, у площади Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке собрались ветераны и зрители. На центральную улицу города торжественно внесли государственный флаг РФ и знамя Победы. Собравшихся с праздником поздравил глава Приморья Олег Кожемяко.
Парад принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Он по традиции объехал парадные расчеты и поздравил участников парада, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей Владивостока. «Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто отдал свою жизнь ради свободы и независимости нашей Родины. Скорбим о тех, кого уже нет с нами. Память о них останется в веках», — сказал Лиина.
В память о погибших в Великой Отечественной войне объявили минуту молчания.
Следом был исполнен государственный гимн Российской Федерации, на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерийских орудий. Начался парад.
Парадным строем прошли расчеты офицеров штаба ТОФ, экипаж атомного подводного крейсера «Александр Невский», расчеты корабельных соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации ТОФ, береговых войск флота. По Светланской улице также промаршировали военнослужащие 55-й гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова дивизии морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора М. Е. Гудкова и военнослужащие-женщины центра связи ТОФ.
В парадных расчетах прошли военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции, в том числе награжденные государственными наградами.
Также по центральной улице Владивостока промаршировали курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова, пограничники, сотрудники ГУФСИН, расчеты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, курсанты таможенной академии и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского.
Под звуки марша «Прощание славянки» сводный военный оркестр завершил парад и покинул площадь.
«Торжественным маршем по главной улице города прошли порядка 1400 человек в составе 18 парадных расчетов, основная часть из которых состояла из военнослужащих Тихоокеанского флота», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ТОФ.
После военного парада по центральной улице города проследует колонна «Бессмертного полка».
В это же время в приморском Артеме прошло торжественное шествие военнослужащих морской авиации берегового ракетного соединения ТОФ, соединения авиации ВВС и ПВО и региональных силовых ведомств. Также в шествии приняли участие ветераны морской пехоты ТОФ.
Военный парад прошел и в Уссурийске. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа, в нем приняли участие более 1050 человек. Парадное шествие открыла рота барабанщиков Уссурийского Суворовского училища, далее прошли военнослужащие общевойсковой армии ВВО, юнармейцы, бойцы мотострелковой дивизии, мотострелковой бригады, артиллерийской, ракетной, зенитной-ракетной бригад, а также сводные женские парадные расчеты, десантно-штурмовая бригада, бригада материально-технического обеспечения и казаки.
Празднование Дня Победы завершится в 22.00 (15.00 мск) праздничным салютом в центре Владивостока. Артиллеристы береговых войск ТОФ дадут 30 залпов в сопровождении фейерверка.