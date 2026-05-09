В Хабаровском крае Охотонадзор изъял 15 единиц огнестрельного оружия

С 30 апреля по 7 мая сотрудники госохотнадзора Хабаровского края провели серию рейдов по выявлению нарушений в сфере охоты, сообщает управление охотничьего хозяйства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Инспекторы осуществили 21 выезд в охотничьи угодья и на особо охраняемые природные территории краевого значения. В ходе мероприятий проверено 259 граждан и 145 единиц транспорта. Выявлено 22 случая нарушения природоохранного законодательства на территории Хабаровского, Ульчского, Комсомольского, Советско Гаванского и Амурского муниципальных районов, района имени Лазо и Охотского округа. По каждому факту составлены административные протоколы. Также изъято 15 единиц огнестрельного охотничьего оружия.
Если вы стали свидетелем незаконной охоты, незамедлительно сообщите об этом в КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» по телефонам: 8 (4212) 57 05 44, 57 05 48.
