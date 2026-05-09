Посол РФ рассказал о контактах Австралии с Украиной: страна менее охотно поддерживает киевский режим

Руководство Австралии сокращает объем поддержки Киева. При этом государство взаимодействует с Украиной по ряду вопросов. Об этом проинформировал посол России в Канберре Михаил Петраков в беседе с РИА Новости.
Он оповестил о контактах Австралии с украинской стороной по вопросам обмена военным опытом. Посол заверил, что последние заявления о предоставлении непосредственно пакетов помощи Киеву Канберра делала только в конце 2025 года.
«За последние полтора года поток пожертвований заметно сократился», — сообщил Михаил Петраков.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше