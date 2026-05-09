Продюсер Дворцов предложил запретить Сердючке петь «Катюшу» и «День Победы»

Русскоязычная аудитория остается для Верки Сердючки (настоящее имя Андрей Данилко) источником заработка. Как стало известно, артист работает на закрытых корпоративах, обходя ограничения украинских властей.
В беседе с aif.ru продюсер Сергей Дворцов подчеркнул, что Верке Сердючке нужно запретить исполнять российские патриотические песни.
«Я бы запретил петь Верке Сердючке за пределами нашей страны два великолепных наших хита: “Катюшу” и “День Победы”. Это все-таки для патриотов и для людей, лиц, звезд, которые действительно не предали нашу страну в начале специальной военной операции», — отметил он.
Ранее сообщалось о том, что у Верки Сердючки после отказа от русских песен начались проблемы с корпоративами.