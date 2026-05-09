Продюсер Дворцов предложил запретить Сердючке петь «Катюшу» и «День Победы»

Верка Сердючка в обход ограничений украинских властей зарабатывает на корпоративах для русскоязычной аудитории. По мнению продюсера Сергея Дворцова, артисту необходимо запретить исполнять «Катюшу» и «День Победы».

Источник: Аргументы и факты

Русскоязычная аудитория остается для Верки Сердючки (настоящее имя Андрей Данилко) источником заработка. Как стало известно, артист работает на закрытых корпоративах, обходя ограничения украинских властей.

В беседе с aif.ru продюсер Сергей Дворцов подчеркнул, что Верке Сердючке нужно запретить исполнять российские патриотические песни.

«Я бы запретил петь Верке Сердючке за пределами нашей страны два великолепных наших хита: “Катюшу” и “День Победы”. Это все-таки для патриотов и для людей, лиц, звезд, которые действительно не предали нашу страну в начале специальной военной операции», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что у Верки Сердючки после отказа от русских песен начались проблемы с корпоративами.