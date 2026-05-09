Житель Польши установил рекорд, сдав за один день 4,7 тысячи бутылок

В Польше зафиксирован необычный рекорд по системе возврата тары: житель Кракова за один день сдал в переработку тысячи пустых бутылок и банок. Об этом сообщает местное издание Warsaw.
По данным источника, 5 мая мужчина принес в торговый центр Bonarka несколько мешков с собранной тарой. Всего он сдал около 4,7 тысячи единиц стеклянной и алюминиевой упаковки, заработав на возврате свыше 2,3 тысячи злотых.
Отмечается, что вся партия была собрана им в течение работы в сфере общественного питания. Процесс сдачи занял несколько часов: первый чек был оформлен рано утром, а завершилась процедура уже ближе к середине дня. В общей сложности было возвращено 4683 единицы упаковки.
Ранее немецкий блогер и студент-медик Том Копке попал в Книгу рекордов Гиннесса, он первым в мире собрал кубик Рубика во время прыжка с парашютом.