Парад Победы завершился в Хабаровске под «ура» и гимн России

В Хабаровске завершился Парад Победы, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает hab.aif.ru.
Утро на площади Ленина началось почти в полной тишине, которая держалась до первых курантов. Потом всё резко собрано в одно движение: команды, шаг, музыка, и площадь «включилась» в ритм парада.
Торжественное прохождение открыл вынос Государственного флага России и Знамени Победы знаменной группой Восточного военного округа под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Назарко. Символы Победы несли ефрейтор Марсель Исмагилов и рядовой Данила Летковский.
Парад принимал исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. Командовал парадом генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
После доклада о готовности войск и объезда строя площадь на несколько минут буквально замерла: минута молчания прошла без единого движения. Затем прозвучал гимн России — и в этот момент даже ветер над площадью будто стал тише.
Дальше пошли колонны. Ровные, собранные, разные по форме, но одинаковые по ритму шагов. По площади прошли военнослужащие Восточного военного округа, подразделения силовых ведомств, курсанты, кадеты и юнармейцы. Отдельно выделялась рота барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища — именно с неё началось движение пеших расчётов.
В строю были и подразделения, связанные с выполнением задач специальной военной операции, а также учебные заведения и ведомства Дальнего Востока.
Зрители реагировали по-разному, но одинаково живо: аплодисментами, короткими возгласами, иногда — тем самым троекратным «ура», которое накрывает площадь волной.
После завершения прохождения колонны начали расходиться. В центре города сохраняются усиленные меры безопасности.
Сразу после парада в Хабаровске стартует шествие «Бессмертного полка» — отдельной колонной, уже по городским улицам.