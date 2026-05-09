В Хабаровске прошёл главный на Дальнем Востоке парад Победы

— День Победы — это редкий праздник, который одновременно очень большой и очень личный, — сказал депутат Госдумы России Максим Иванов. — С одной стороны, это главный день памяти для всей страны, день, который соединяет поколения и напоминает, какой ценой нам досталась возможность жить, строить, растить детей, говорить на родном языке. А с другой стороны, почти в каждой семье этот праздник имеет своё имя, своё лицо, свою фотографию, свою историю. Поэтому 9 Мая соединяет нас и с нашими прадедами, и друг с другом. Это день, когда страна особенно остро чувствует себя одной большой семьёй.