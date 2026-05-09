В Хабаровске прошёл главный на Дальнем Востоке парад Победы

В Хабаровске на площади Ленина прошёл главный в ДФО парад Победы, посвящённый 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Торжественным маршем мимо праздничных трибун прошли лучшие подразделения Восточного военного округа, курсанты военных училищ, юнармейцы и спасатели МЧС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— С Дальнего Востока к линии фронта было переброшено 23 дивизии: 19 бригад и воинских соединений, — перед началом парада напомнил историю губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — Закалённые в боях у Хасана и Халхин-Гола воины-дальневосточники помогли отстоять Москву, прорвать блокаду Ленинграда, шли вперёд под Курском, донесли флаги Победы до самого Берлина. Не было на полях Великой Отечественной войны значимой битвы, на которой бы не оставили бы победный след наши земляки. Консолидацией всех сил и средств ратным и трудовым подвигом была завоёвана победа. Великая победа.
Глава краевого правительства подчеркнул, что 2026-й год объявлен Президентом годом единства народов России и только единство нашего народа позволило достичь победы.
— Плечом к плечу на фронтах сражались жители всех краёв и областей великой необъятной родины, — сказал Дмитрий Демешин. — Самоотверженно трудились в тылу заводчане, транспортники, ремонтники. Сегодня, как и 80 лет назад, наши предприятия работают под девизом: «Всё для фронта, всё для победы». Поднимают на крыло самолёты пятого поколения, ремонтируют БТРы, выпускают современные беспилотники. Производится транспорт и экипировка для участников специальной военной операции. Мы всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, её величия и процветания. Слава нашим доблестным Вооружённым Силам! Мы обязательно победим! За нашу Россию и за Победу!
Исполняющий обязанности командующего Восточным военным округом Михаил Носулев, обращаясь к участникам парада, напомнил о том, что только стойкость, самоотверженность и беззаветная преданность Отечеству наших предков позволила стране сохранить независимость.
— Мужество солдат и офицеров, дисциплина, твёрдость духа и верность воинскому долгу стали неотъемлемой частью общей Великой Победы, — сказал он. — Сегодня, в этот священный день, мы с глубокой благодарностью склоняем головы перед поколением победителей. Перед теми, кто насмерть стоял за Родину. Перед теми, кто прошёл огненные дороги войны до Берлина. Перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Перед теми, кто, пройдя через нечеловеческие испытания, сохранил честь, веру и любовь к своему Отечеству.
В пеших расчетах участвовали более 2 600 человек. Среди них — более 1 600 военнослужащих Министерства обороны России. Командовал парадом генерал-майор Дмитрий Горбатенко, заместитель начальника штаба округа. Принимал парад генерал-лейтенант Михаил Носулев, исполняющий обязанности командующего войсками округа и кавалер трех орденов Мужества.
Парад состоялся на главной площади города, носящей имя Ленина. Торжественное шествие началось с выноса на площадь государственного флага РФ и копии Знамени Победы под звуки песни А. В. Александрова «Священная война». Затем по площади промаршировала рота барабанщиков Уссурийского суворовского училища, рота почетного караула с флагом страны, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России. За ними последовали парадные расчеты офицеров из управления Восточного военного округа и Краснознаменного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России.
— День Победы — это редкий праздник, который одновременно очень большой и очень личный, — сказал депутат Госдумы России Максим Иванов. — С одной стороны, это главный день памяти для всей страны, день, который соединяет поколения и напоминает, какой ценой нам досталась возможность жить, строить, растить детей, говорить на родном языке. А с другой стороны, почти в каждой семье этот праздник имеет своё имя, своё лицо, свою фотографию, свою историю. Поэтому 9 Мая соединяет нас и с нашими прадедами, и друг с другом. Это день, когда страна особенно остро чувствует себя одной большой семьёй.