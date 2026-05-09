Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» Марину Зудину

В тот же день Владимир Путин присвоил актеру театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Маклаков стал широко известен благодаря роли старшего прапорщика Шматко в популярном сериале «Солдаты». Он также прославился своими театральными работами и другими ролями в кино.