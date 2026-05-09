Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» Марину Зудину

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 8 мая, на сайте правовых актов.

— За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» Зудину Марину Вячеславовну — артистку государственного учреждения культуры города Москва «Московский театр Олега Табакова», — сказано в документе.

В тот же день Владимир Путин присвоил актеру театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Маклаков стал широко известен благодаря роли старшего прапорщика Шматко в популярном сериале «Солдаты». Он также прославился своими театральными работами и другими ролями в кино.

4 мая Владимир Путин присвоил актрисе Московского театра «Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Также награжден певец и композитор Александр Маршал (настоящая фамилия Миньков — прим. «ВМ») орденом «За заслуги в культуре и искусстве».