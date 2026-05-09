Стало известно, какое наследство оставила певица Галина Ненашева

«Если у нее нет других наследников первой очереди и нет завещания, то, соответственно, квартира будет поделена поровну между двумя детьми. Тот факт, что сын умершей эмигрировал в США и много лет проживает в другой стране никакой роли в истории с наследством не играет. Единственный законный повод лишить наследника его прав — это признать его недостойным. Это происходит в тех случаях, если наследник совершил в отношении наследодателя, например, преступление насильственного характера. Тогда по суду можно его признать недостойным и лишить наследства. Сам факт проживания в другой стране не лишает сына права на получение наследства. Возможен момент, если дочь, которая проживала и проживает в России, ухаживала за матерью, и мать написала завещание с учётом этих обстоятельств завещание в пользу дочери, то это уже будет наследство не по закону, а по завещанию», — объяснил эксперт.