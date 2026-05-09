Стало известно, какое наследство оставила певица Галина Ненашева

Эстрадная певица, легенда 70-х Галина Ненашева умерла на 86-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Артистка много лет страдала из-за кардиологических проблем, у нее были высокие сердечно-сосудистые риски, что и стало причиной смерти.
Ненашева оставила своим наследникам только квартиру на юге Москвы, где в 2017 году один из телевизионных проектов сделал ремонт. Дизайнеры поработали над гостиной, создав оригинальный современный интерьер. О каких-либо иных ценностях информации в открытых источниках нет. Известно, что у артистки были бриллианты, которые у нее похитили во время ограбления в 2010 году.
Юрист Александр Хаминский в беседе с aif.ru объяснил, что недвижимость будет делиться между сыном и дочкой Ненашевой, которые по закону являются наследниками первой очереди.
«Если у нее нет других наследников первой очереди и нет завещания, то, соответственно, квартира будет поделена поровну между двумя детьми. Тот факт, что сын умершей эмигрировал в США и много лет проживает в другой стране никакой роли в истории с наследством не играет. Единственный законный повод лишить наследника его прав — это признать его недостойным. Это происходит в тех случаях, если наследник совершил в отношении наследодателя, например, преступление насильственного характера. Тогда по суду можно его признать недостойным и лишить наследства. Сам факт проживания в другой стране не лишает сына права на получение наследства. Возможен момент, если дочь, которая проживала и проживает в России, ухаживала за матерью, и мать написала завещание с учётом этих обстоятельств завещание в пользу дочери, то это уже будет наследство не по закону, а по завещанию», — объяснил эксперт.
Сын Галины Ненашевой Леонид эмигрировал в США порядка 30 лет назад. Был несколько раз женат, имеет взрослого сына. У Леонида Ненашева есть своя звукозаписывающая студия. Дочь артистки Алена живет в Москве, воспитала двоих детей. По данным источников, квартира матери достанется ей.