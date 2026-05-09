В Хабаровске вечер 9 Мая завершится салютом над Амуром

В Хабаровске вечером 9 мая небо над Амуром раскрасит праздничный салют, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — сообщает hab.aif.ru.
Залпы прогремят в 22:00 над акваторией реки в районе набережной стадиона имени Ленина. Здесь традиционно собираются тысячи жителей города — чтобы увидеть, как День Победы уходит в ночь светом и отражениями над водой.
К этому моменту в Хабаровске уже пройдут основные события праздника: военный парад на площади Ленина, шествие «Бессмертного полка», концерты и памятные акции по всему городу.
Салют продлится около 15 минут и станет финальной точкой праздничного дня в краевом центре.