В Красноярске почтили память воинов-спортсменов

Цветы традиционно возложили к памятнику воинов-спортсменов на красноярском острове Отдыха. Ежегодная церемония проводится накануне Дня Победы. Отдать дань уважения воевавшим спортсменам пришли представители министерства спорта и Законодательного Собрания Красноярского края, администрации краевого центра, участники СВО, ветераны спорта, воспитанники спортшкол. На церемонии торжественно пронесли российский флаг и копию Знамени Победы. После этого солисты Красноярского театра оперы и балета Анна Харитонова и Дмитрий Рябцев исполнили гимн России. Участие в церемонии приняла и ветеран спорта, участница проекта «Сибирское долголетие» Зинаида Мочалова. Она прочитала стихотворение собственного сочинения «У обелиска», посвященное подвигу воинов-спортсменов. [caption id= «attachment_366400» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба минспорта края[/caption] Спортсмены Красноярского края в числе первых ушли на фронт. Защищать Родину отправились красноярские лыжники, мотоциклисты, боксеры, футболисты, легкоатлеты, борцы, хоккеисты, бойцы рукопашного боя. В 1941 году на войну призвали всю юношескую футбольную команду «Локомотив», — отметил первый замминистра спорта Красноярского края Марк Пнёв Напомним, что регион в годы войны выполнял задачу государственной важности — готовил для фронта выносливых бойцов. Как сообщают в министерстве спорта, только лыжников подготовили 210 тысяч человек. На церемонии также подчеркнули, что даже в такое сложное военное положение, спортивная жизнь в крае продолжалась: проводили соревнования, выполняли нормы ГТО, устанавливали рекорды.